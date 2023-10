Cláudia Sousa está a muito poucos dias de se tornar mãe, fruto da relação amorosa que vive há vários anos com Bernardo Girão, que conheceu no reality show 'Love on Top'.

A ex-participante do programa da TVI partilhou esta terça-feira, dia 3 de outubro, uma nova fotografia onde é possível ver como está grande a barriguinha de grávida, para encanto dos seguidores, que muito a elogiaram.

"A fase mais bonita da minha vida, estou perto de viver o sonho de ter o meu filho nos braços", escreveu ainda Cláudia na legenda da publicação que poderá ver abaixo.

