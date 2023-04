Bernardo Girão e Cláudia Sousa conheceram-se no 'Love on Top', o amor resistiu à passagem dos anos e está agora a dar o seu primeiro fruto: um bebé.

Semanas depois de terem anunciado publicamente que aguardam a chegada do primeiro filho, Bernardo e Cláudia foram ao 'Dois às 10' para falarem sobre esta nova fase das suas vidas.

Ainda que agora estejam plenos de felicidade, o início da gestão ficou marcado pelo medo.

"No início foi estranho e duro, foi muito duro", confessou a ex-'Love on Top', assumindo que os primeiros sintomas da gravidez foram para si "um processo muito difícil".

"Tive muitas dores de útero e ovários, dores infinitas. Passava horas a ir a correr para a casa de banho, cheia de dores", contou, ouvindo-se Bernardo reforçar que a namorada "tinha suores" e chegava mesmo a "desmaiar" devido à intensidade da dor.

O casal chegou a pensar que a gravidez não seria viável, tendo recorrido a uma consulta médica depois de um episódio de dores fortes e já alertados pelos profissionais de saúde de que poderia tratar-se de uma gravidez ectópica.

"O caminho todo que fazemos até chegar ao hospital é assustador", recordou a jovem.

Felizmente, tudo correu pelo melhor e as dores não passaram do normal processo do corpo a preparar-se para as mudanças que a gravidez implica.