Cláudia Raia usou nas últimas horas as suas redes sociais para mostrar-se indignada perante o caso de violação que chocou o Brasil e o mundo.

Um médico anestesista foi detido depois de, no domingo, ter sido apanhado em flagrante enquanto violava um grávida que estava prestes a fazer uma cesariana, no Rio de Janeiro

Perante o caso, a atriz reagiu:

"Estou ainda a tentar entender onde irá parar a nossa humanidade. Fiquei em choque ao assistir ao jornal e deparar-me com esta notícia tão violenta, repugnante e atordoante. Um anestesista violentar sexualmente uma paciente inconsciente no meio do seu parto.

Não tenho palavras para descrever tamanha revolta, nojo e desespero… É um medo constante".

Cláudia Raia, que sempre se assumiu como defensora dos diretos das mulheres, lamenta a falta de segurança, "respeito à liberdade" e "aos corpos".

"Nunca foi sobre a nossa roupa, mas, sim, sobre uma cultura que naturaliza a misoginia contra os corpos femininos. Está cada dia mais angustiante ver para onde caminha a nossa sociedade. Minha total solidariedade às mulheres que foram vítimas desse absurdo. Que a justiça seja feita", completou.