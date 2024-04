Cláudia Raia lamentou a morte do seu patudo através das redes sociais, numa publicação feita durante a tarde desta quarta-feira, dia 17 de abril.

A atriz brasileira partilhou algumas fotografias suas com o amigo de quatro patas, aproveitando a legenda para informar do falecimento do pequeno Sushi.

"Hoje o meu Sushi virou estrelinha no céu, os animais ocupam um espaço único nas nossas vidas, são companheiros fiéis", disse primeiramente Cláudia.

Por fim, a artista escreveu: "Obrigada, Sushi, por nos proporcionar momentos de amor e alegria por tantos anos, que os anjinhos te guardem na sua passagem! A mamã ama-te muito e para sempre".

