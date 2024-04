Claudia Raia e o marido, Jarbas Homem de Mello, partilharam fotografias encantadoras do filho.

Nas imagens divulgadas nas contas de Instagram do casal pode ver-se o pequeno Luca, de um ano, sentado no chão, com os pais, a pintar.

O bebé segura um pincel e não só pintou no papel como também se cobriu de tinta.

"Um bebé artista", escreveu a mãe, na legenda das imagens, que pode ver na publicação abaixo.

