Claudia Raia, de 57 anos, foi mãe pela terceira vez há cerca de um ano do pequeno Luca, fruto do seu casamento com Jarbas Homem de Mello.

Este domingo, a atriz mostrou como o menino está crescido, partilhando um vídeo deste a caminhar pela mão, vestindo um polo branco, calções azuis escuros e sandálias.

Na gravação, Luca aparece muito sorridente. "Ele veio mostrar o lookinho do dia para vocês", escreveu, na legenda da publicação feita no Instagram.

Leia Também: Claudia Raia publica fotos encantadoras do filho mais novo, Luca