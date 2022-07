Cláudia Raia recorreu às stories da sua página de Instagram para partilhar um vídeo, esta sexta-feira, onde faz um pedido de desculpas público a Marisa Monte. Isto porque disse no programa 'Saia Justa' que a cantora perdeu a virgindade com Alexandre Frota.

"Errei ao fazer um comentário inadequado e errado da minha parte sobre uma artista que admiro tanto", começou por dizer.

"Foi desnecessário e equivocado, que não se justifica pela intenção de brincadeira. Fica aqui o meu sincero pedido de desculpa. Aprendi a lição, é assim, a gente aprende", completou. Veja o vídeo na galeria.

De acordo com a revista Quem, falando do facto de ficar incomodada por ser associada ao ex-marido, Cláudia Raia disse no programa: "Eu passo por isso, amor. Só eu é que namorei com o Alexandre Frota, só eu é que casei com ele. Marisa Monte perdeu a virgindade com o Alexandre Frota. Então, não fui só eu. Estou aqui só a dividir um pouco do peso". Palavras que depois arrependeu-se de as dizer em público.

