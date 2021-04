Cláudia Raia voltou a destacar nas redes sociais o seu amor pelos filhos - Enzo, de 24 anos, e Sophia, de 18 - com uma publicação realizada esta quarta-feira.

"Sobre amor incondicional", escreveu na legenda de duas imagens que voltam a dar provas da relação de cumplicidade com os filhos.

Recorde-se que os dois filhos de Cláudia Raia nasceram fruto do antigo casamento da atriz com Edson Celulari, que terminou em 2010. Atualmente a artista é casada com Jarbas Homem de Mello.

