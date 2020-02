Cláudia Raia deu que falar neste início de semana depois de um amigo seu ter partilhado nas redes sociais uma fotografia, captada no fim de 2019, onde a atriz surge completamente nua.

A excelente forma física que a estrela brasileira apresenta aos 53 anos e a sua ousadia em mostrar-se sem roupa passaram a ser tema de conversa na imprensa e entre os fãs e levaram-na a comentar o tema publicamente.

"Amo a minha idade, o meu corpo e toda a minha história. Escolhi-me, aceitei-me e permiti-me ser quem eu sempre fui... e a minha idade... idade? Apenas um detalhe nisso! Livre, desprendida e com muita energia", declarou.

Por fim, a sua mensagem terminou com um recado para todas as mulheres: "Quero convidá-la para viver a melhor história de amor da sua vida... você com você mesma. Vamos juntas?", completou.

