Cláudia Raia quis batizar o filho mais novo, Luca, de apenas três meses de vida, com uma cerimónia intimista mas ao mesmo tempo única e especial, tanto quanto os padrinhos escolhidos para o bebé.

"Registro do batismo do meu Luca, tudo feito com muito amor para celebrar esse dia tão especial! Agradeço imensamente a presença de todos amigos e familiares, foi lindo", disse a atriz nas redes sociais, onde partilhou as primeiras imagens da festa.

O bebé Luca, fruto da relação de longa data com Jarbas Homem de Mello, teve como padrinhos os irmãos mais velhos: Enzo e Sophia Celulari. Os dois jovens adultos, de 26 e 20 anos, respetivamente, nasceram do antigo casamento da famosa atriz brasileira com Edson Celulari.

