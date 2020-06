Cláudia Raia usou esta quinta-feira, dia 18, as suas redes sociais para assinalar o 36.º aniversário da sua filha 'emprestada'. A atriz Fernanda Souza, por quem Cláudia tem um carinho muito especial.

"Filhale, que mulher linda em que te tornaste… madura, investigativa (com o seu próprio ser), sempre a procurar ser um a pessoa melhor! Observo-te tanto… vejo-te sempre numa busca constante de querer aperfeiçoar-se, acolhendo com amor as tuas limitações, cada vez mais gentil e carinhosa contigo mesma", começou por escrever a atriz, acrescentado às suas palavras um conjunto de fotografias que marcam a amizade de ambas.

"Vejo-te a crescer de dentro para fora, isso dá-me uma alegria e um orgulho enorme… Tu tornaste-te uma mulher incrível e continuas a construir-te de dentro para fora, é lindo de ver! Amo-te para sempre! Feliz aniversário, meu amor", completou.

