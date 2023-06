Rita Pereira foi uma das personalidades que marcou presença no evento de apresentação da nova temporada de 'And Just Like That...', série da HBO que conta a história das personagens de 'Sexo e a Cidade'.

Nas redes sociais, a atriz, de 41 anos, partilhou com os admiradores o visual que escolheu para a ocasião.

Conforme poderá ver pelo vídeo na galeria, Rita elegeu um vestido preto, um clássico, mas com um toque de sensualidade, a sua imagem de marca.