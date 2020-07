Clara de Sousa foi a mais recente convidada de Alexandra Lencastre no programa 'Irresistível', da SIC Mulher. O novo episódio foi emitido esta quinta-feira, dia 16, e contou com uma confidência da jornalista.

No dia em que foi gravado o programa, a pivot da SIC preparava-se para se reencontrar com o filho passados largos meses sem o ver, uma vez que vive noutro país.

Enquanto mãe, deparou-se com um "dilema" particularmente difícil. "Vou buscar o meu filho ao aeroporto e estou com um dilema se o abraço ou não. Como mãe, acho que não vou resistir. Não estou com ele há seis meses", revelou.

Será que a jornalista deixou o coração falar mais alto?

Leia Também: Reencontro emotivo: Dois meses depois, enfermeira reúne-se com filhas