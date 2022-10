Ana Garcia Martins marcou presença na 26.ª gala dos Globos de Ouro por ter feito parte do leque de nomeados ao prémio Personalidade do Ano Digital. 'A Pipoca Mais Doce', como é conhecida pelo público, não venceu o globo - entregue a Joana Marques -, mas não tardou a entrar na corrida para o 'troféu' de melhores e mais hilariantes comentários aos looks que desfilaram na passadeira vermelha do evento.

Ainda que com um ligeiro atraso, por ter este ano observado de perto os modelitos sobre os quais falou nas redes sociais, a digital influencer não falhou aos que aguardavam ansiosamente as suas piadas.

"Acho que a SIC só me convidou para a gala para me impedir de estar em casa a falar mal dos vestidos em tempo real. Com o devido atraso, aqui vão os comentários aos lookinhos dos Globos", escreveu 'Pipoca' ao dar início às suas hilariantes partilhas.

Entre os muitos visados encontramos nomes como Ivo Lucas, Clara de Sousa - que apresentou o evento -, Sara Matos, Diana Chaves, Luciana Abreu e a própria Ana Garcia Martins.

Eis abaixo os melhores comentários de 'Pipoca' sobre os look dos Globos de Ouro 2022.

Cláudia Vieira:

© Reprodução Instagram/ Ana Garcia Martins

Diana Chaves:

© Reprodução Instagram/ Ana Garcia Martins

Sofia Arruda:

© Reprodução Instagram/ Ana Garcia Martins

Carolina Loureiro:

© Reprodução Instagram/ Ana Garcia Martins

Sara Norte:

© Reprodução Instagram/ Ana Garcia Martins

José Condessa:

© Reprodução Instagram/ Ana Garcia Martins

Ivo Lucas:

© Reprodução Instagram/ Ana Garcia Martins

Maria João ´Bastos:

© Reprodução Instagram/ Ana Garcia Martins

Aurea:



© Reprodução Instagram/ Ana Garcia Martins

Luciana Abreu:

© Reprodução Instagram/ Ana Garcia Martins

Luana Piovani:

© Reprodução Instagram/ Ana Garcia Martins

Ana Marta Ferreira:

© Reprodução Instagram/ Ana Garcia Martins

Carolina Carvalho:

© Reprodução Instagram/ Ana Garcia Martins

Jessica Athayde:

© Reprodução Instagram/ Ana Garcia Martins

Bárbara Bandeira:

© Reprodução Instagram/ Ana Garcia Martins



Carolina Patrocínio:

© Reprodução Instagram/ Ana Garcia Martins

Carolina Deslandes:

© Reprodução Instagram/ Ana Garcia Martins



Clara de Sousa:

© Reprodução Instagram/ Ana Garcia Martins



Fátima Lopes:

© Reprodução Instagram/ Ana Garcia Martins

Mariana Monteiro:

© Reprodução Instagram/ Ana Garcia Martins



Gabriela Barros:

© Reprodução Instagram/ Ana Garcia Martins



Ana Moura e Pedro Mafama:

© Reprodução Instagram/ Ana Garcia Martins



Andreia Rodrigues:

© Reprodução Instagram/ Ana Garcia Martins

Paula Lobo Antunes:

© Reprodução Instagram/ Ana Garcia Martins



Dalila Carmo:

© Reprodução Instagram/ Ana Garcia Martins



Joana Marques:

© Reprodução Instagram/ Ana Garcia Martins Cláudia Borges:

© Reprodução Instagram/ Ana Garcia Martins



Ana Garcia Martins:

© Reprodução Instagram/ Ana Garcia Martins

Sara Matos:

© Reprodução Instagram/ Ana Garcia Martins

