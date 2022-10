Ana Garcia Martins está nomeada para os Globos de Ouro, nomeadamente para o prémio de Personalidade do Ano no Digital.

Na sua conta de Instagram a influencer já partilhou uma fotografia na qual mostra o seu visual, deixando um recado aos seguidores:

"São 20 anos no digital, uma boa parte deles dedicada a gozar com roupas alheias. Posto isto, sintam-se à vontade para aniquilar o meu look Globiano. Estou aqui para dar o corpo às balas", brincou, lembrando os anos anteriores em que 'analisou' os visuais dos convidados.

