Claire Foy é a grande protagonista de um vídeo que já se tornou viral em todo o mundo.

A atriz, que nas duas primeiras temporadas de 'The Crown' interpreta a rainha Isabel II, recusou dar um autógrafo a um fã que, para isso, lhe entregou uma caneta azul.

No vídeo, Claire prepara-se para autografar o caderno mas, ao perceber que a caneta tinha tinta azul, baixa a mão e desiste da ideia. Segundos depois, surge a dar um autógrafo a um outro fã, já com uma caneta preta.

As imagens foram partilhadas nas diversas redes sociais e têm sido alvo de algumas críticas. No entanto, várias pessoas esclareceram que, muito possivelmente, a recusa se deve ao facto de muitas assinaturas feitas com caneta azul serem utilizadas para falsificar documentos.

Veja abaixo o vídeo que está a dar que falar.

