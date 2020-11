Carolina Patrocínio, a mãe, Teresa, e as irmãs Mariana, Rita e Inês são as estrelas da edição de dezembro da revista Activa. A capa foi apresentada aos seguidores na noite desta terça-feira, nas redes sociais, e revela que a edição foi inspirada nos valores da família e do amor.

"A vida dentro do clã. A última revista Activa do ano é dedicada à família, à união e ao amor. Uma edição muito especial que recordará para sempre este insólito 2020", anunciou Carolina ao mostrar o resultado final.

Curioso? Espreite abaixo.

Leia Também: "Último mês do bebé no quarto. Acho que vou ter de fazer outro"