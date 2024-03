O clã Kardashian está de luto. Morreu a irmã mais nova de Kris Jenner, Karen Houghton. Tinha 65 anos.

Karen foi declarada morta esta segunda-feira, 18 de março, pelas autoridades da Califórnia, avança o TMZ.

Ainda não foram reveladas as causas da morte, no entanto, a imprensa internacional aponta para causas naturais.

"É com uma enorme dor e profunda tristeza que partilho que a minha irmã Karen morreu ontem de forma inesperada. O meu coração lamenta pela minha mãe, MJ, e pela minha sobrinha Natalie e oro para que Deus nos guie a todos neste momento difícil.

A Karen era linda, por dentro e por fora. Era a mais querida, generosa, a mais sensível, vulnerável e divertida. Era sempre grata e agradecia pela vida que tinha. Valorizava a família, os amigos e especialmente a sua linda filha.

Ela ocupa uma parte muito especial do meu coração e guardo com carinho todos os momentos que tivemos juntas. A morte da Karen serve para lembrar que a vida é curta e preciosa e que o amanhã nunca é garantido. Devemos dizer às pessoas que nos são queridas o quanto as amamos. Amo-te, minha linda irmã", notou Kris numa partilha em jeito de homenagem que fez na sua página de Instagram.

