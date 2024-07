Este sábado, dia 20 de julho, foi dia de festa para o clã Aveiro! Dolores Aveiro, as filhas Katia e Elma, assim como a restante família, viajaram até Vila Nova de Gaia para marcarem presença no casamento de um casal de amigos, que contou com várias surpresas e momentos de animação.

Os convidados puderam assistir à performance dos Calema, de Mickael Carreira e mesmo de Tony Carreira, que agraciou os presentes ao cantar 'Sonhos de Menino'.

A festa terminou em bom com a atuação do grupo Gipsy Kings.

Na galeria poderá ver imagens da celebração.

