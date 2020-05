A tarde desta segunda-feira, dia 25, foi de emoções fortes na casa do 'Big Brother'. Se, por um lado, Sónia está no centro da mais recente polémica ao ver o marido invadir o exterior da mansão da Ericeira, Daniel Monteiro lida com a tensão de um avião que recebeu.

Parece que o bombeiro foi brindado com uma mensagem que pretende desestabilizar a sua relação com Iury, insinuando estar a fazer "jogo" com esta.

Uma mensagem que Daniel Monteiro pensa ter sido enviada pela ex-namorada. Embora tenham terminado bem o namoro, põe em cima da mesa a possibilidade de a antiga companheira estar com ciúmes. "Uma pessoa, se ainda gostar, é capaz de tudo", afirmou.

