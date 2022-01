Funcionários do Departamento de Meio Ambiente, Alimentação e Assuntos Rurais (Department for Environment, Food and Rural Affairs) chamaram um veterinário para abater 26 cisnes depois de seis aves terem sido retiradas sem vida do rio Tamisa no início deste mês.

De acordo com o Mirror, a rainha já foi informada e as 32 mortes entre os 150 cisnes que pertencem à rainha deixaram a Sua Majestade "triste". Estão agora muitas outras aves em risco.

Neste momento há uma equipa responsável que está de plantão para alimentar os cisnes sobreviventes e acompanhá-los de perto em ambos os lados do rio em Windsor.

Uma notícia que chega numa altura em que estavam a "recuperar do desastre de 2018, quando perderam cerca de metade" dos animais.

De recordar que pela lei britânica, todos os cisnes-mudos são propriedade da rainha Isabel II. Todos os anos é feita a contagem dos animais, em Inglaterra, tradição que remonta ao século XII. Na altura a carne de cisne era servida em festas e banquetes reais, mas hoje em dia a contagem é feita para ajudar a preservar a espécie.

