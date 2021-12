Kourtney Kardashian respondeu a um internauta que a acusou de recorrer às cirurgias estéticas para conseguir uma imagem mais jovem.

"A Kourtney fez imensas plásticas!", disse a pessoa em questão, destacando uma fotografia antiga da celebridade.

"Ela apenas fez de uma forma muito natural que continua a complementar as suas feições, em vez de as ter alterado", completou, acrescentando que a Kardashian terá feito intervenções no nariz, glúteos e colocado botox.

Fotografia que foi realçada a propósito das críticas© Instagram

Perante o sucedido, Kourtney, de 42 anos, não perdeu tempo a responder. "Não há melhor elogio do que dizerem que é demasiado bom para ser verdade", notou. "Levantamento de glúteos, quer dizer, obrigada. E ainda agora começamos", ironizou.

