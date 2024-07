Cinha Jardim decidiu colocar tudo em 'pratos limpos' no que a Daniela Ventura diz respeito. Falando com a antiga concorrente do 'Big Brother' esta semana, no programa 'TVI Extra', a comentadora esclareceu a sua posição nos últimos meses.

"Eu realmente fui das pessoas, se não a mais, crítica da Daniela. Foi uma pessoa, uma personagem, que me interessou enquanto jogadora, no momento em que saíste para fora da casa, a mim não me interessa mais nada", começa por dizer.

"Dentro da casa (…) não consegui encontrar em ti nada que me pudesse agradar. Havia umas coisinhas de um certo humor, mas que se foram perdendo ao longo do programa", realça, notando que a "única coisa boa" que viu foi o bom gosto de Daniela para se vestir.

"Para mim não deixaste de ser prepotente, arrogante, má. Se isso é como jogadora, não me agradaste", atira.

"Fiquei muito contente por não teres sido a vencedora", disse, por fim.

Leia Também: Daniela Ventura admite ter "pecado" com David Maurício