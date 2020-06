No programa de hoje do 'Você na TV', enquanto comentava os mais recentes acontecimento do 'Big Brother', Cinha Jardim aproveitou para deixar um recado a todos os seus haters, isto é, as pessoas que não gostam dela.

"Ainda hoje, digo aqui, para todas as senhoras que se dão ao trabalho de comentar alguma coisa que seja da minha pessoa, não vale a pena. Ou não leio ou entra-me por aqui e sai-me imediatamente por ali", fez saber.

"Quem se incomoda são as minhas filhas. Ou porque eu sou plástica, ou porque estou velha, inveja minha senhoras! Tomara vocês com 60 anos estarem assim", completou, já depois de se ter levantado enquanto mostrava a sua forma física.

Leia Também: Cinha Jardim mostra pela primeira vez neta bebé em televisão