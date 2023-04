Perante vários comentários negativos nas redes sociais, Ágata decidiu manifestar-se e publicou um vídeo na sua página de Instagram onde se mostra revoltada.

"Peço-vos, por amor de Deus, para pararem de falar das pessoas que me acompanham, que estão a meu lado, se são gays, se não são, quais são as opções sexuais... Enfim, esqueçam. Tenho 63 anos, tenho rugas no rosto, utilizo filtros e tenho rugas no pescoço", disse, pedindo o fim das críticas.

O vídeo foi comentado esta quinta-feira, dia 27 de abril, no programa 'Dois às 10', da TVI, e Cinha Jardim fez questão de defender a cantora.

"Eu, por exemplo, sou criticada há anos. Tenho rugas no pescoço, aqui [junto aos olhos], sou feia, sou plástica... Fiz mil plásticas... Quero lá saber. Tenho 66 anos e estou aqui a trabalhar, invejosas que são. Já fiz duas plásticas, não fiz mil, e fico radiante. Se pudesse e tempo tivesse, e não me fizesse mal à saúde, teria feito mais cinco ou seis [cirurgias plásticas] como a Cher. Estaria ainda melhor", começou por destacar, referindo depois que teve o "privilégio de conhecer" a cantora Cher "quando esteve em Las Vegas".

"A Cher e a Tina Turner eram duas cantoras que gostava muito de conhecer. Quando tive aquele meu namorado, o Bill [William Hasselberger], que era todo relacionado com essas pessoas, disse-lhe que gostava de as conhecer", explicou, deixando depois uma mensagem a Ágata.

"Não te preocupes com essas coisas porque senão, eu já estaria com a cabeça enfiada como as avestruzes debaixo [da terra]. Vivo com isto há muitos anos", realçou, garantindo que hoje em dia "não liga" aos comentários.

"Ágata, tu tens uma voz maravilhosa, linda. Adoro a Ágata, sigo-a há anos, vou aos concertos dela, vou a tudo. Eu não posso gostar mais da Ágata. Não te preocupes porque a última palavra dos Lusíadas é inveja. Não é por acaso que o povo português é muito invejoso", acrescentou, sendo depois aplaudida pelos apresentadores Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz e pelos colegas comentadores Gonçalo Quinaz e Merche Romero.

