Pais de dois meninos, Gonçalo Quinaz e Pamela Augusto decidiram dar uma nova oportunidade à relação e estão "muito felizes".

O comentador do 'Dois às 10', da TVI, acabou por falar na relação depois de ter sido questionado por Cláudio Ramos, que não se inibiu de meter-se com Quinaz ao referir as partilhas que tem feito no Instagram.

"Estamos muito felizes", afirmou o ex-concorrente do 'Big Brother', destacando também que os filhos que têm em comum estão radiantes por verem os pais novamente juntos.

"O Martim é quase como um segundo pai", contou, explicando que o filho mais velho fica muitas vezes a tomar conta do irmão mais novo, António.

"Voltei a ter 14 anos", confessou ainda, recordando a primeira vez que começou a namorar com Pamela, quando tinha 14 anos.

De referir que Gonçalo Quinaz é ainda pai de Nairon, fruto da relação terminada com Nereida Gallardo.

