Estávamos em 2003. Teresa Guilherme apresentava o programa 'Rosa Choque', do qual também fizeram parte Cláudio Ramos e Cinha Jardim.

No 'Dois às 10' desta quinta-feira, dia 2 de março, o apresentador mostrou uma fotografia antiga onde surge ao lado da comentadora, tirada nos bastidores de 'Rosa Choque', embora se tenha destacado uma tatuagem.

No pescoço de Cinha estava uma rosa vermelha, com Cláudio a acabar por explicar que a mesma era falsa e que saía com água.

Já durante a tarde, Cláudio Ramos partilhou a mesma fotografia nas redes sociais e, na legenda, escreveu o seguinte: "Este cabelo, esta carinha e estas memórias já ninguém nos tira, Cinha Jardim".

