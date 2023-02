Cinha Jardim esteve no leque de comentadores que esta quinta-feira, 23 de fevereiro, comentou o fim do namoro de Bárbara Parada e Miguel Vicente na crónica social do programa 'Dois às 10'.

A comentadora mostrou-se contra o facto de Bárbara ter estado na quarta-feira no programa da manhã e ter falado sobre alguns dos motivos que levaram ao fim da relação.

Cinha acusou em direto a jovem de ter estado no 'Dois às 10' para "denegrir a imagem" de Miguel e "incentivar ao ódio".

Apesar de ter gerado discórdia entre apresentadores e comentadores, Cinha manteve a sua opinião e chegou mesmo a insinuar que Bárbara terá revelado detalhes sobre o fim do namoro por estar a tentar "candidatar-se aos 'Morangos Com Açúcar'.

Leia Também: Cláudio Ramos arrasa Miguel Vicente: "Um homem machista e conservador"

Leia Também: Miguel Vicente reage às declarações de Bárbara: "O tempo será o júri"