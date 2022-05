Maria Sampaio e o namorado, Gonçalo Cabral, marcaram presença esta quinta-feira no programa 'Dois às 10'. A viver um verdadeiro sonho depois de terem anunciado que vão ser pais pela primeira vez, o casal conversou com Maria Botelho Moniz e Cláudio Ramos sobre esta fase feliz.

Ao lembrar os tratamentos de fertilidade pelos quais passou, a atriz explicou que esta foi a sétima introdução embrionária pela qual passou no decorrer dos últimos três anos.

A verdade é que, desta vez, Maria sentiu que ia ser diferente e a triste notícia que recebeu minutos antes de dar início ao processo só a fez acreditar ainda mais que estava prestes a engravidar.

"Aconteceu-nos uma tristeza no dia da introdução. Ainda não tinha partilhado isto. Cinco minutos antes de eu fazer a introdução embrionária, o avô do Gonçalo faleceu... e não sei, houve qualquer coisa, eu quase que senti que era daquela vez. Não sei se era um anjinho que estava no céu... Eu adorava o avô dele, e adoro, e naquele momento eu senti", revelou a atriz, deixando o marido de lágrimas nos olhos.

