Bruna Quintas marcou presença este sábado no programa 'Estamos em Casa', apresentado ontem por Vera Moura, e revelou em direto o nome da primeira filha.

A jovem atriz conversou com a amiga sobre os desafios da maternidade e pela primeira vez contou que escolheu chamar à filha Matilda.

No decorrer da conversa, ficámos ainda a saber que a bebé, agora com cinco meses, "é a cara do pai" - o também ator Guilherme Moura.

Leia Também: Cristina Ferreira revela primeiras fotos em Nova Iorque (antes dos Emmy)