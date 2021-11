Cifrão é novamente o Padrinho do Dia Nacional do Pijama 2021, como destaca um comunicado enviado às redações. Uma data que se celebra esta segunda-feira, 22 de novembro.

De acordo com a mesma nota, este ano, o tema 'Acreditar", interpretado por Soraia Ramos, teve o artista como coreógrafo do videoclipe que "pretende alertar e sensibilizar as pessoas para o facto de existirem milhares de crianças institucionalizadas e da importância de crescerem numa família".

Cifrão é embaixador da iniciativa Missão Pijama desde 2015. "É um projeto muito especial para mim, onde posso desenvolver uma parte mais social da dança, algo que se reflita a nível geracional, mas também que divirta ao mesmo tempo que alerte para o mundo das crianças", disse o artista.

A mesma nota adianta ainda que "esta nova canção faz parte do kit educativo para todas as escolas a instituições inscritas no Dia Nacional do Pijama".

