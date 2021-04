Christopher Masterson, de 'Malcolm in the Middl', e a companheira, Yolanda Pecoraro, deram as boas-vindas à primeira filha. Uma notícia que foi partilhada com os fãs, através do Instagram.

"Chiara Darby Masterson, amo-te", pode ler-se na legenda de uma fotografia da bebé que a mãe 'babada' publicou na rede social.

Mas não ficou por aqui e nas stories publicou outras imagens da filha recém-nascida. Veja na galeria.

Leia Também: Bebé de Joana Longoria, do 'Secret Story', está nos cuidados intensivos