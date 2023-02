Chrissy Teigen decidiu não marcar presença no Grammy para ficar com a filha recém-nascida, a pequena Esti, fruto do casamento com John Legend.

A modelo publicou na sua página de Instagram uma fotografia em que aparece com a bebé ao colo, explicando que chegou a fazer a prova do vestido mas acabou por ficar em casa.

No entanto, o marido não faltou à gala, pois estava nomeado para três prémios.

De acordo com o Page Six, Chrissy Teigen foi muito elogiada por ter decidido ficar em casa. "O prémio está nos teus braços", disse um internauta.

De recordar que o casal tem ainda em comum os filhos Luna, de seis anos, e Miles, de quatro.