Chrissy Teigen escreveu um longo desabafo onde pede desculpa por "velhos e horríveis tweets", assumindo os insultos que teceu a algumas pessoas famosas em publicações anteriores na rede social Twitter.

Vários tweets da modelo ressurgiram na Internet, mostrando a celebridade a falar de Courtney Stodden, Farrah Abraham e Lindsay Lohan em algumas dessas publicações. E depois de ter emitido um pedido de desculpas público a Stodden, agora surge uma carta aberta.

"Estou realmente envergonhada. Ao olhar para eles e entender a dor que causaram, tenho que parar e perguntar-me: como é que eu podia ter feito isto? Pedi desculpa publicamente a uma pessoa, mas há outras a quem também preciso de pedir desculpa", escreveu, destacando que neste momento está a tentar comunicar em particular com as outras pessoas que insultou.

"Entendo que não queiram falar comigo. Acho que eu não gostaria de falar comigo. [...] Mas se o fizeram, estou aqui e ouvirei o que eles têm a dizer, enquanto me desculpo entre soluços. Simplesmente não há desculpa para os meus horríveis tweets anteriores. Os meus alvos não os mereciam. Muitos deles precisavam de empatia, gentileza, compreensão e apoio, não da minha maldade disfarçada de um tipo de humor casual e nervoso", acrescentou.

"Eu era um troll e sinto muito", assumiu. A modelo disse que costumava divertir-se a usar as redes sociais, mas na realidade era "insegura, imatura e num mundo onde achava que precisava de impressionar estranhos para ser aceite".

"Agora, confrontada com algumas das coisas que disse, fico profundamente embaraçada", desabafou, continuando o texto referindo que, entretanto, "cresceu, casou-se, teve filhos, viveu uma grande perda e dor" e fez várias vezes "terapia".

"A vida tornou-se mais empática. Compreendo melhor o que motiva o 'trolling' - a gratificação instantânea que obténs ao atacar e bater palmas, atirar pedras a alguém que achas que é invencível porque são famosos", continuou, prometendo também que irá "continuar a trabalhar para ser a melhor versão de si mesma para todos".

