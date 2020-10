Chrissy Teigen e John Legend foram vistos pela primeira vez em público depois da dura perda do terceiro filho, devido a complicações na gestação.

A modelo e o cantor foram fotografados, esta quinta-feira, a fazer compras em Bristol Farms, em Los Angeles. Em algumas imagens é possível ver o casal com balões de Halloween.

Na altura, a modelo estava a usar um vestido largo, laranja, com uma botas de salto alto a condizer. Por sua vez, o cantor estava vestido com umas jeans e um pólo às riscas, com várias cores.

Os filhos do casal, Miles, de dois anos, e Luna, de quatro, não foram fotografados, como destaca a imprensa internacional.

Imagens que estão também a circular nas redes sociais, como pode ver nas publicações abaixo:

