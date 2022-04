Chrishell Stause vendeu o anel de noivado que o ex-marido, Justin Hartley, lhe tinha oferecido.

A estrela de 'Selling Sunset', da Netflix, foi convidada no 'The Kelly Clarkson Show' desta quinta-feira e revelou que vendeu a joia para ajudar a pagar a nova casa.

Chrishell Stause e Justin Hartley foram casados de 2017 a 2021. O casamento terminou de forma repentina e pouco tempo depois o ator de 'This Is Us' começou a namorar Sofia Pernas, com quem está casado atualmente.

Leia Também: Chrishell Stause mantém uma ótima relação com Jason Oppenheim