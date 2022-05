Chris Sullivan prepara-se para ser pai pela segunda vez. Foi o ator da série 'This Is Us' quem deu a novidade através de uma publicação no Instagram.

Trata-se de um vídeo no qual surge acompanhado pela mulher, Rachel Sullivan, e pelo filho, Bear, de um ano.

Na gravação, o menino entrega uma ecografia nas mãos do artista. “É uma menina! Chega, em princípio, no dia 1 de novembro”, afirma.

“Já terminamos as minhas cenas finais em 'This Is Us'. Os últimos seis meses têm sido incríveis”, completa.

Desde logo, o ator recebeu mensagens de parabéns de amigos, colegas de trabalho e fãs.

