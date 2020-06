Chris Pratt está de triste. O ator acaba de perder um querido animal por quem tinha uma estima especial, o carneiro "príncipe Rupert".

Foi no Instagram que Chris deu conta do falecimento do animal, onde o homenageou.

"Muito triste", o ator lamentou a morte do carneiro. "[...] Viverá nos nossos corações e na quinta, pois muitos dos seus cordeiros vão juntar-se ao rebanho este ano", disse.

Veja a publicação na íntegra:

