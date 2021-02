Chris Pratt e Katherine Schwarzenegger não passaram despercebidos enquanto estavam a passear na praia com as crianças, no Dia dos Namorados, 14 de fevereiro.

O casal - que deu as boas-vindas à pequena Lyla Maria Schwarzenegger Pratt em agosto de 2020 - aproveitou o domingo para estar com a bebé e o filho mais velho do ator, o pequeno Jack, de oito anos, fruto do casamento anterior com Anna Faris.

A família mostrou-se muito animada e não deixaram de lado as medidas de segurança contra a Covid-19, tendo recorrido ao uso da máscara. Um momento que foi captado pelos paparazzi, imagens que foram divulgadas pelo Page Six.

