Minutos antes de subir ao palco do evento Big Weekend da Radio 1, em Stockwood Park, Inglaterra, Chris Martin teve um gesto solidário que está a correr o mundo. O vocalista dos Coldplay deu conta de uma fã que estava a ter dificuldades em andar, por ter uma artrose, e por isso parou o carro e decidiu dar-lhe boleia até ao concerto.

A situação foi relatada pela própria fã, Saundra Glenn, na rede social X, antigo Twitter, através do seguinte texto: "Aquele momento em que o Chris Martin me viu com dificuldades em andar, parou o carro e deu-me boleia. Não acredito que isto aconteceu".

À BBC, Saundra explicou que foi levada no mesmo carro do cantor até à zona dos artistas e, ao sair da viatura, Chris Martin pediu que um elemento da equipa se certificasse de que a fã chegaria em segurança ao destino.

Veja abaixo a publicação de Saundra Glenn, entretanto tornada viral.

