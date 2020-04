O ator Chris Hemsworth decidiu partilhar com o público as ferramentas que criou para lidar com a ansiedade e stress dos seus filhos durante a quarentena. Ao deparar-se com os problemas de concentração dos filhos enquanto estudavam em casa, o ator sentiu a necessidade de encontrar métodos para os acalmar.

Ao perceber que os exercícios que experimentou tiveram resultados, este teve a ideia de os partilhar com o público em aulas gratuitas que começam já este domingo.

Tal como Chris Hemsworth revelou nas suas redes sociais, as aulas estarão disponíveis aplicação Centr - criada pelo ator no início de 2019 com vista a ajudar a melhor a saúde e bem-estar dos seus seguidores.

Recorde-se que o australiano, de 36 anos, é pai de India, de sete anos, e dos gémeos Sasha e Tristan, de seis.

