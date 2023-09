Chris Evans quer construir uma família com Alba Baptista. Quem o garantiu foi uma fonte ao Entertainment Tonight.

"O Chris está apaixonado pela Alba há algum tempo. Eles partilham uma ligação especial e estão muito felizes como marido e mulher. O Chris está a viver uma ótima fase da sua vida. Sente-se feliz com a sua carreira e já assentou. Está entusiasmado com este novo capítulo e por formar família com a Alba um dia", notou a fonte em questão.

Recorde-se que a artista portuguesa e a estrela de 'Capitão América' deram o nó numa cerimónia discreta no passado dia 9 de setembro, em Cape Cod, Massachusetts.

Foi ainda noticiado que o casalinho deverá fazer uma segunda cerimónia de casamento em Portugal para os familiares de Alba que não conseguiram estar presentes na primeira.

