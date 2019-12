Chris Brown está numa autêntica bolha de amor desde o nascimento do segundo filho, Aeko, a quem deu as boas-vindas no final de novembro.

As suas redes sociais têm espelhado a felicidade do cantor nestes dias. Os fãs têm partilhado desse sentimento e uma foto recente fez aumentar ainda mais a ternura dos seguidores.

Trata-se de uma imagem na qual a filha mais velha, Royalty, de cinco anos, aparece a mudar a fralda ao irmão recém-nascido.

A primogénita, fruto da relação passada com Nia Guzman, não podia estar mais fascinada com o bebé, da também já terminada relação de Chris Brown com Ammika Harris.

