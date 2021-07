Chip e Joanna Gaines, estrelas do programa 'Fixer Upper', decidiram responder às críticas de quem têm sido alvo nos últimos tempos.

O casal foi acusado de ser racista e anti-LGBTQ, algo a que não conseguiram ficar indiferentes, conforme demonstraram numa entrevista ao The Hollywood Reporter.

"Às vezes fico do género, 'posso apenas fazer um comunicado?'. As acusações que lançam contra ti, em como 'és racista' ou 'não gostas de pessoas da comunidade LGBTQ', é algo que realmente me incomoda, porque está muito longe daquilo que realmente somos", notou Joanna, de 43 anos.

Chip, de 46, identificou-se com este sentimento. "Enquanto homem branco americano, é difícil ter essa diversidade perfeita. Na nossa empresa temos 700 empregados e uma das nossas paixões é levar a que este grupo represente todas as pessoas", garante.

