Todo o mediatismo criado em torno do fim da relação com Luísa Sonza não impediu Chico Moedas de seguir (rapidamente) em frente no plano amoroso.

O jornalista Leo Dias partilhou há instantes, nas redes sociais, um vídeo que mostra o ex-namorado da cantora aos beijos a uma outra mulher num bar noturno.

O momento aconteceu pouco menos de um mês após Luísa ter divulgado, em direto na Globo, que a separação aconteceu por conta de uma traição levada à cabo por Chico.

Confira abaixo o vídeo que mostra Chico Moedas aos beijos.

Leia Também: Bar onde Chico Moedas terá traído Luísa Sonza torna-se um sucesso