Como acontece com todas as polémicas no Brasil, também o atribulado fim da relação de Luísa Sonza e Chico Moedas está a ser analisado ao pormenor quer pela imprensa, quer pelos fãs curiosos.

Em poucas horas foi descoberto o nome do bar em que a traição de Chico terá acontecido. Situado no bairro de Botafogo, no Rio de Janeiro, o Galeto Sat's é agora um ponto de atração para os moradores das zonas adjacentes que nunca o tinham visitado - mas não só.

Há vários turistas que vêm de longe para conhecer o espaço e algumas pessoas já abordaram até o proprietário para exigir as imagens de videovigilância, com o objetivo de perceberem todos os detalhes deste momento de infidelidade. Ao que parece, o caso terá tido lugar numa das casas de banho do Galeto Sat's.

Raoni Rabello, um dos donos do bar que é neste momento um dos mais badalados do Brasil, revelou ao jornal Globo que o espaço tem recebido mais visitas do que o habitual e que os funcionários são frequentemente confrontado com questões inconvenientes.

"Temos tido muitas pessoas a entrarem no bar e a tiraram fotografias à porta das casas de banho. Há também quem peça as nossas imagens de videovigilância. Tem sido uma confusão e, para ser sincero, nem nós temos a certeza que tudo aconteceu aqui. O nosso bar fica aberto até muito tarde, então há muita coisa que acontece por cá", explicou Raoni, ainda incrédulo com a repercussão do caso.

Agora, como seria de esperar, há pela Internet todo o tipo de teorias. Uma página de fãs de Luísa Sonza, por exemplo, falou com uma pessoa que diz ter assistido de perto à traição de Chico. A mulher garantiu tê-lo visto "aos beijos com uma rapariga loira com um top preto e branco" e que os dois seguiram depois para o interior de uma casa de banho do Galeto Sat's, onde estiveram durante 40 minutos.

Vale lembrar que o namoro de Luísa Sonza e Chico Moedas foi tornado público em julho deste ano, embora se saiba que este já durava há mais tempo. A traição foi revelada pela cantora no programa da manhã da Globo, conduzido por Ana Maria Braga, e tem merecido destaque em toda a imprensa brasileira.