Morreu Chick Vennera, em sua casa em Burbank, Califórnia, vítima de cancro. Tinha 74 anos. A notícia foi confirmada pela filha do ator, Nicky Vennera, como informa o Deadline.

O ator, cantor e dançarino contou com uma variada carreira de quase cinco décadas, dividida entre a Broadway, os filmes e séries.

Vennera era muito conhecido pela cena de dança feita em cima de carros estacionados no clássico dos anos 70 'Thank God It's Friday', assim como pelo papel como Enrique/Pepe na sitcom 'The Golden Girls', da NBC.

