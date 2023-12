Após dias de silêncio, Chiara Ferragni volta às redes sociais e pede desculpa pelo caso do 'pandoro Balocco', pelo qual foi multada pelas autoridades.

"Sempre estive convencida de que quem tem mais sorte tem a responsabilidade moral de fazer o bem", escreveu, numa publicação deixada no Instagram, em conjunto com um vídeo no qual aparece visivelmente afetada.

"Esses são os valores que sempre me motivaram a mim e à minha família. Isto é o que ensinamos aos nossos filhos. Também lhes ensinamos que erros podem ser cometidos e que, quando isso acontece, os devemos admitir e, se possível, remediar o erro cometido e valorizá-lo. E é isso que quero fazer agora. Pedir desculpa e dar corpo a este meu gesto: doarei um milhão de euros a Regina Margherita para apoiar o cuidado das crianças", informou a empresária.

De recordar que em causa estava uma doação que, de facto aconteceu, mas não da forma anunciada. As empresas da influenciadora e a Balocco "informaram os consumidores que, ao adquirirem o pandoro da Balocco (tradicional doce de Natal) com o nome Ferragni, contribuiriam para uma doação ao Hospital Regina Margherita de Torino", o que se revelou falso, segundo a AGCOM avançou em comunicado.

A doação em causa foi de 50 mil euros e já tinha sido feita pela Balocco meses antes, enquanto as empresas ligadas a Ferragni arrecadaram mais de um milhão de euros com esta iniciativa.

Leia Também: Chiara Ferragni multada em mais de um milhão de euros por prática desleal