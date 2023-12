As empresas da influenciadora Chiara Ferragni foram sancionadas com uma multa superior a um milhão de euros e a empresa Balocco deve pagar 420 mil euros, devido a "prática comercial incorreta". A informação foi revelada esta sexta-feira, dia 15, pela Autoridade de Garantia da Concorrência ao Mercado (AGCOM) italiana.

Estas empresas "informaram os consumidores que, ao adquirirem o pandoro da Balocco (tradicional doce de Natal) com o nome Ferragni, contribuiriam para uma doação ao Hospital Regina Margherita de Torino", o que se revelou falso, segundo a AGCOM avançou, em comunicado.

A doação em causa foi de 50 mil euros e já tinha sido feita pela Balocco meses antes, enquanto as empresas ligadas a Ferragni arrecadaram mais de um milhão de euros com esta iniciativa.

As autoridades "sancionaram as empresas Fenice e TBS Crew, que gerem as marcas e os direitos relativos à personalidade e identidade pessoal de Chiara Ferragni, respetivamente, em 400 mil euros e 675 mil euros, e a Balocco em 420 mil euros", refere o comunicado, citado pelo Huffington Post.

