O relacionamento de Chiara Ferragni e Fedez chegou ao fim. Segundo o La Vanguardia, a influenciadora digital e o músico decidiram separar-se após sete anos de relacionamento e cinco de casados.

O casal - um dos mais queridos de Itália e também do mundo, dada a popularidade da criadora nas redes sociais - terá enfrentado várias crises no relacionamento ao longo dos últimos meses, aponta ainda a Vanity Fair Italia.

Ao diagnóstico de cancro do rapper, somaram-se rumores de desentendimentos, que começaram há um ano devido à polémica em que Fedez se viu envolvido no Festival de San Remo. No evento, para o qual Ferragni foi também convidada, o músico deu que falar depois de 'roubar' um beijo ao rapper Rosa Chemical.

Apesar de se terem mostrado (aparentemente) unidos depois da controvérsia, o casal viria a ceder às pressões.

Fedez, inclusive, já terá deixado a casa onde vivia com a família.

Note-se que em comum têm dois filhos: Leone, de cinco anos, e Vittoria, de dois.